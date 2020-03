Carambola mortale a Siliqua: muore un giovane di 20 anni, ferito un ragazzo di 25 anni. Un tragico incidente mortale sulla pedemontana: la vittima è un giovane di 20 anni, militare, mentre un altro ragazzo di 25 anni è rimasto ferito ed è stato trasportato con l’elisoccorso all’ospedale Brotzu, al momento fortunatamente non è in pericolo di vita come riporta nel pomeriggio l’Ansa. Le auto si sono schiantate frontalmente al km 20 sulla provinciale 2. Sul posto sono intervenuti prontamente gli agenti della Polizia Stradale, insieme al 118 e ai vigili del fuoco. Ancora non è stata resa nota l’identità della vittima.