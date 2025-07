Durante l’allerta per rischio incendi, numerose associazioni hanno presidiato i punti più esposti al pericolo riuscendo a domare tempestivamente, l’altro ieri, il grosso rogo che ha interessato via dei Genovesi e messo a repentaglio numerose abitazioni.

Erano pronti per fronteggiare l’emergenza: il forte vento di maestrale previsto, infatti, ha messo in allerta le istituzioni locali che hanno attivato il piano di emergenza per coordinare i servizi di soccorso e assistenza alla popolazione. E, dopo una notte trascorsa tra campi e terreni, durante il pomeriggio è accaduto ciò che si temeva: un violento incendio, ben visibile anche dalla Sulcitana, è divampato a ridosso delle case generando paura tra i residenti che hanno visto avanzare velocemente le fiamme. Intervenuti immediatamente sul posto, i volontari hanno affiancato i vigili del fuoco nelle operazioni di spegnimento riuscendo a domare il rogo e a evitare danni a cose e persone. “Organizzazione, preparazione e prontezza nell’affrontare l’incendio.

Grande fatica ma anche grandi persone che non si tirano mai indietro” ha espresso il sindaco Beniamino Garau a nome di tutta la comunità per il Corpo Forestale, Vigili del Fuoco, Fraternità della Misericordia, Pro.Civ. Santa Barbara, Pro.Civ. UCS, CAPOTERRA 2.0 ONLUS, GRUSAP Poggio dei Pini,

Compagnia Barracellare”. “Grazie davvero per la vostra presenza”.

Foto: “Pro.Civ. Santa Barbara”.