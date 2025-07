Capoterra, a Poggio dei Pini riapre la strada 26 che costeggia il lago: completata la scogliera ciclopica.

In anticipo rispetto ai tempi previsti, l’impresa appaltatrice ha ultimato i lavori, e sta provvedendo all’installazione del guard rail in acciaio corten, che sarà appositamente rivestito in legno.

Non solo: “Entro settembre sarà pronto anche il camminamento pedonale, che necessita delle finiture quali posa dei parapetti in corten, illuminazione e della colorazione del cemento superficiale” spiega Franco Magi.

Un sentiero ciclopico che costeggia il canale fugatore, questa è l’opera che ha determinato, per la sicurezza dei passanti, l’interdizione al traffico: lavori imponenti che si protraggono da mesi ma che, a breve, secondo il cronoprogramma, saranno ultimati restituendo, così, il territorio interamente ai residenti.

“La scelta dei materiali è perfetta ed in linea con la straordinaria bellezza paesaggistica del nostro lago” ha spiegato Magi. “L’impresa sta inoltre provvedendo a rivestire in pietra il manufatto di regolazione dello scarico, al fine di mitigarne l’impatto paesaggistico. Il colpo d’occhio del nostro lago è stupendo. Ma a breve sarà ancora più bello”.