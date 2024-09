Capoterra, un uomo ferito alla gamba da un colpo di arma da fuoco: interrogato il suo aggressore

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Capoterra, un uomo ferito alla gamba a colpi di arma da fuoco: o carabinieri fermano l’ aggressore. In serata il personale della Sezione Radiomobile è intervenuto a Capoterra, in seguito alla segnalazione di un residente, che ha riferito di essere stato colpito da un non meglio precisato colpo d’arma da fuoco alla gamba. La vittima, che non è in pericolo di vita, ha indicato il suo presunto aggressore, il quale si è spontaneamente presentato presso la locale Stazione dei Carabinieri poco dopo l’accaduto.

Le indagini sono in corso per ricostruire la dinamica dell’evento e accertare le responsabilità.