Orroli in festa: 107 candeline sulla torta di Tzia Antonietta Boi

Un altro super compleanno, ieri è stato quello di Antonietta, prezioso scrigno di ricordi vissuti in oltre un secolo di vita, di storia, dove tutto era diverso. Tra guerre mondiali e carestie ha attraversato la macchina del tempo sempre con energia e indiscutibile forza. Un omaggio, dunque, in segno di riconoscimento, a una delle perle sarde che, con attenzione e scrupolo, si studia, in tutto il mondo, per apprendere, se mai sarà possibile, il segreto della longevità nascosto tra gli abitanti della terra dei nuraghi.

In posa, in questa foto pubblicata dai “Centenari di Sardegna”, immortalata dal noto Pierino Vargiu, Antonietta risplende in tutta la sua bellezza.