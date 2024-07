Capoterra, Torre degli Ulivi si fa bella: via la posidonia dalla spiaggia

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Il “prima” e il “dopo” la pulizia dell’arenile parlano da soli: un piccolo angolo da godere, a 360°, per chi ha la fortuna di vivere a due passi dal mare e per i tanti che decidono di fare un tuffo in acqua in una località protetta e riparata e, magari, non presa d’assalto da chi predilige le coste più gettonate. Soddisfazione da parte dei cittadini che attendevano da tempo la pulizia del luogo, in maniera tale da poter usufruire della spiaggia senza la presenza del tappeto marrone creato dalla posidonia.

Non è l’unica novità, questa, che riguarda le spiagge del territorio capoterrese. È stato infatti attivato il parcheggio a pagamento, un piccolo contributo da parte di chi usufruisce dell’area sosta che permetterà al Comune di aumentare le entrate, le quali saranno utilizzate oer incrementare i servizi in spiaggia.

Da due giorni, inoltre, è possibile effettuare gli abbonamenti per il parcheggio alla Maddalena spiaggia.

Presso l’Infopoint Capoterra si potranno avere tutte le informazioni necessarie e procedere con le tessere. Ottima la risposta da parte dei capoterresi e dei turisti di diversi paesi limitrofi riscontrata nel fine settimana: numerose presenze in spiaggia,

“continueremo a lavorare per migliorare il nostro territorio, la qualità della vita e il benessere in generale”.