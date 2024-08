Capoterra – Teatro e scuola civica di musica, il mega progetto tra le mani degli amministratori, un’opera moderna che ospiterà spettacoli sul palco e studenti pronti ad apprendere la didattica grazie anche a laboratori e spazi educativi. Non solo: ogni spazio potrà essere sfruttato al massimo, davanti alla vetrata panoramica, infatti, uno specchio d’acqua, riflettente l’opera, dotato inoltre di fontane, che darà la possibilità di organizzare eventi con fontane danzanti, musica e luci. Un progetto, quello del teatro, avviato dalla precedente amministrazione guidata da Francesco Dessì e ripreso in mano da quella attuale di Beniamino Garau che, ora, è pronta a mostrare il polo culturale che diventerà anche punto di riferimento per le associazioni presenti in città. Bello da vedere e funzionale, sorgerà in via Cagliari e, oltre a ospitare spettacoli ed eventi, sarà accompagnato dalla scuola civica di musica. Il progetto prevede la realizzazione di un grande corpo formato da due figure, congiunte tra loro da un ingresso principale – foyer accessibile da fronte e dietro dell’opera. Dall’ingresso si accede nell’area casse con una caffetteria/bar che permetterà di godere, grazie alla vetrata continua, di una vista panoramica verso gli spazi esterni del teatro. Allo stesso livello, gli ingressi nella sala principale auditorium spalancano le porte a 318 posti a sedere, 282 nel piano terra 36 nella galleria, e al palco scenografico di 150 mq.

Al piano superiore, la galleria dell’auditorium, laboratorio, spazi espositivi e relax.

L’ingresso principale della struttura è collegato direttamente con gli spazi della scuola civica, che sarà destinata alle vaire attività congressuali ed educative. Essa ospiterà quatro sale polifunzionali, laboratori, un’area destinata ai servizi igienici con un’ingresso sia dall’interno che dall’estremo della scuola, oltre ad altri ambienti strettamente connessi alle attività del comparto. Inoltre, al piano superiore, anche una seconda caffetteria con un’accesso dal foyer.

Ad accogliere ospiti e studenti ci penserà l’ingresso dotato di ben tre gradinate raggiungibili da diversi punti del parcheggio più le rampe per i disabili. Davanti si sviluppano altri spazi destinati agli spettacoli all’aperto, anfiteatro con un’arena centrale e un palco alla pertinenza dell anfiteatro. Ogni ambiente sarà accessibile, senza ostacoli architettonici, per le persone con difficoltà motorie.