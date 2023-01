Capoterra, sotto osservazione il canale in località Sa Perda Su Gattu

Un canale che attualmente sembrerebbe non essere sgombro da erbacce e fusti è sotto la lente di ingrandimento di Silvano Corda, presidente della commissione di vigilanza che dichiara: “A quindici mesi dal loro insediamento ancora solo proclami e nulla di fatto. Dopo le abbondanti piogge cadute su Capoterra ad ottobre 2022, il sindaco Garau e la sua giunta non hanno ritenuto opportuno prendere misure cautelative per evitare pericoli che in questa zona conosciamo bene, non hanno fatto pulire i canali carichi di pietre e sterpaglie oltreché rifiuti per tutelare il territorio ed eliminare i rischi alluvionali”.

Corda si riferisce al canale che attraversa la località Sa Perda Su Gattu, che scende dalle montagne e costeggia il cimitero e termina a Santa Lucia.

“L’ Amministrazione ha l’obbligo di lavorare per ridurre al minimo i fattori di rischio e garantire il massimo dell’attenzione affinché i disagi derivati dalle piogge siano ridotti il più possibile.