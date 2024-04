Capoterra, reflui fognari in casa dopo i lavori in strada da parte di Abbanoa

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Via della Vittoria, numero 59: giunge da qui l’ennesima segnalazione da parte di un cittadino che chiede, disperatamente, un intervento al fine di risolvere la situazione che, oltre a creare disagi, è un rischio per la salute della famiglia. I problemi sono iniziati, spiega il residente, da quando sono stati effettuati dei lavori in strada: numerose le segnalazioni all’ente già effettuate, “ho parlato del caso con tutte le istituzioni ma attualmente nessuno è ancora intervenuto per risolvere il disguido”. Dopo via Emilia, ecco un nuovo caso di fogne che malfunzionano. Non solo: perdite d’acqua ovunque, zampilli che si formano in strada, all’improvviso, sinonimo di una rete che necessita una manutenzione continua e tempestiva per evitare, oltre ai problemi ai cittadini, anche lo spreco del bene primario. A oltre un anno dal cambio di gestore dell’acqua, prima era il Comune, i cittadini, dunque, non sono del tutto contenti, anzi: “Oltre a questo problema – spiega sempre il residente di via della Vittoria – la mia bolletta è più che raddoppiata: prima pagavo 500 euro all’anno, ora 1300 euro. Ho chiesto la rateizzazione della bolletta in 24 mesi, non posso assolutamente permettermi di pagare una rata troppo alta. Mi è stato spiegato che se si supera un determinato consumo di acqua, scatta la fatturazione a circa 3 euro al metro cubo, mentre prima il costo era di circa 1 euro sempre al metro cubo”.