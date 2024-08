Capoterra, raccolta fondi per la famiglia che ha perso la casa in un incendio

La solidarietà a suon di musica, birra e panini: raccolta fondi per la famiglia che ha perso la casa in un incendio poche settimane fa, il gran cuore dei loro concittadini ha contribuito ad arricchire la raccolta fondi da destinare a Tony, Simona e alla piccola Agata. Ospite della serata, che ha richiamato migliaia di persone, il dj Sandro Murru: la Pro Loco ha distribuito panini e bibite per l’occasione e il ricavato è destinato alla famiglia. Il sindaco Beniamino Garau: “Pioggia di persone, di solidarietà, di sorrisi.

“Capoterra e non solo, si è stretta in un unico grande abbraccio, ai nostri concittadini Simona Picci Tony Piscedda e la loro figlia Agata.

Evento promosso e organizzato dalla Pro Loco Capoterra che devolverà il ricavato per aiutare i nostri amici a ricostruire la loro casa devastata dall’incendio dello scorso 18 luglio. Ringrazio per l’organizzazione la PROLOCO nella persona del Presidente Bruno Piras e tutti i suoi preziosi collaboratori.

Ringrazio la Misericordia Capoterra, Compagnia Barracellare Capoterra, il corpo della polizia municipale, Giovanni Montis assessore sport e spettacolo e infine il grande ospite della serata”.

Sandro Murru”. Una sinergia di forze, insomma, per aiutare i giovani che, a causa di un incendio partito da un carica batterie del telefono attaccato alla corrente, ha visto in pochi attimi andare distrutta la loro casa situata nelle campagne della città. Hanno perso tutto, tranne gli abiti che avevano indosso. Da allora è scattata subito la macchina della solidarietà: una raccolta fondi e ieri il ricavato della vendita dei prodotti offerti dalla Pro Loco. Gesti che scaldano il cuore, più che mai, e che donano una speranza in più a questa società, spesso, negativa ma che sa regalare anche unione e fratellanza nel momento del bisogno.