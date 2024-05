Capoterra, oltre 100 persone hanno partecipato alla “Corsa del Cuore”

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Oltre 100 persone ieri hanno partecipato alla “Corsa del Cuore e all’inaugurazione della nuova rappresentazione che, dopo quella installata a Maddalena spiaggia, ora luccica anche in piazza Liori: “Due cuori. Uno verso il mare, l’altro verso la montagna” ha espresso il sindaco Beniamino Garau. Un’occasione per stare tutti insieme, per sorridere e stare bene, per ritrovarsi e ritrovare la serenità che, grazie alla comunità e alla socializzazione, spesso è dietro l’angolo e giunge con piccoli e semplici gesti. In un mondo frenetico che molte volte riserva eventi negativi, difficili, la vita diventa così una corsa a ostacoli. Se invece è affrontata con il cuore, tutto può essere diverso, meno complicato e, soprattutto, mettere in evidenza che l’unione fa la forza: grazie ad amici, parenti ma anche le figure che in qualche modo rappresentano la comunità si può andare avanti. Mai fermarsi, dunque, e chiedere aiuto, un consiglio, anche solo ricercare parole di conforto. Una metafora, insomma, la corsa e il grande cuore ora innalzato anche al centro della cittadina, e un simbolo per ricordare che non si è soli. “Ringrazio tutti i partecipanti: dal più piccolo al più grande, i più atletici, veloci e anche chi ha partecipato portando anche solo il sorriso” ha espresso il primo cittadino.

“Ognuno, con la propria storia, ha portato energia e spensieratezza durante tutto il percorso di gara” ha commentato Silvia Cabras, una delle promotrici dell’evento. “Troppo spesso crediamo di sapere cosa ci sia dietro un viso che sorride, non curanti di ciò che si vive interiormente”. Più attenzione verso il prossimo, dunque, e non trascurare eventuali segnali di disagio o sofferenza: basta poco, a volte, perché la tragedia si possa consumare ma, se si interviene subito anche solo con il supporto morale tutto può essere diverso.

Già in cantiere i prossimi eventi che coinvolgeranno la comunità: in estate una prova di pittura al tramonto per rappresentare i propri sentimenti, il memorial day in onore di chi ha perso la vita tragicamente e amava lo sport e un raduno in musica per la prossima primavera.