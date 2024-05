Settimo San Pietro, ai ragazzi del basket un dono “speciale” per la conquista dei playoff

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Una foto che ben racconta come gli sponsor delle squadre siano i primi tifosi in assoluta ed è così che quello dei ragazzi del basket di Settimo, un’agenzia funebre, altro non poteva regalare ai giocatori se non una bara. Ovviamente adattata alle esigenze della vita terrena. Infatti da cassa da morto è diventata un mega frigorifero che, colma di ghiaccio, birre e porta bevande, ha ben rinfrescato i giocatori. A darne notizia sono proprio loro attraverso la pagina nazionale dedicata al basket minore, “L’umiltà di chiamarsi Minors”, che in poche ore ha catturato l’attenzione di migliaia di persone. “Ciao ragazzi, siamo il Basket Settimo. Ad Agosto 2023 abbiamo deciso di riportare la pallacanestro a Settimo San Pietro, comune di 7000 abitanti della provincia di Cagliari, ripartendo dalla categoria più Minors in assoluto: la MSP.

Al primo anno ci siamo già qualificati per i playoff. Come premio per l’obiettivo raggiunto, il nostro sponsor, un’agenzia di pompe funebri, ci ha regalato quello che vedete in foto.

Una frigo-bara.

Il dono è stato molto apprezzato, ma una cosa è certa. Non abbiamo mai bevuto delle birre così fredde.

Alla vostra, amici” si legge nel forum.