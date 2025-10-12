Dura presa di posizione da parte del primo cittadino Beniamino Garau che, in seguito alle numerose lamentele dei cittadini che hanno avvertito un forte odore nell’aria tanto da dover chiudere le finestre, ha deciso di chiedere spiegazioni per quanto accaduto. “Stanotte il nostro territorio è stato invaso da odori e miasmi mai percepiti prima, una situazione intollerabile, insostenibile e profondamente preoccupante per la salute di tutti i cittadini di Capoterra.

È mia intenzione contattare già domani il Prefetto per comprendere con urgenza cosa stia accadendo e per tutelare la salute pubblica” spiega Garau.

“Non possiamo accettare che episodi del genere si ripetano: la sicurezza e il benessere dei nostri cittadini vengono prima di tutto”.

