Si è “dimenticato” di indicare nella documentazione per la richiesta del reddito di cittadinanza una vincita al gioco on line di oltre 30mila euro. Per questo motivo, un furbetto di Capoterra, non avrebbe potuto accedere al beneficio percepito invece per oltre 11 mila euro. I finanzieri della tenenza di Sarroch lo hanno segnalato all’Autorità Giudiziaria e all’I.N.P.S. per la revoca del beneficio e il recupero delle somme non spettanti.