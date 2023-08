Capoterra, maxi incendio alla Residenza del Sole: fiamme altissime e momenti di paura

Capoterra – Paura alla Residenza del Sole a causa di un grosso incendio scoppiato questo pomeriggio: le alte fiamme, alimentate dal forte vento, hanno distrutto una buona porzione di vegetazione. Il rogo è partito da delle sterpaglie presenti a bordo strada, il denso fumo ha causato rallentamenti alla viabilità e l’Incendio ha messo in allarme i tanti cittadini presenti nel luogo. Pronte le squadre locali che sono intervenute tempestivamente e, non senza difficoltà, hanno lavorato per mettere in sicurezza il territorio. Sono già in corso le operazioni di bonifica.