Cagliari, è morto il dottor Franco Pala: salvò tante vite, il quartiere di San Michele in lacrime. Se ne va uno dei medici più conosciuti di Cagliari, sempre in prima linea anche nelle cure domiciliari. Il ricordo straziante dei suoi pazienti:”Questa notizia non avrei voluto apprenderla non ora, non così presto, dovevi fare ancora del bene Ciao doc ti chiamavo così

Eri speciale , eri unico, la tua non era una professione ma una vocazione grazie anche alla tua cristianità

Non dimenticherò mai quando da amico principalmente e medico, andasti da papà in ospedale fino all’ultimo giorno Non dimenticherò quando una volta alla settimana venivi a far visita a mamma che non conosce il tuo ambulatorio grazie alle tue visite a domicilio. Tutto il mio caro quartiere di San Michele non ti dimenticherà mai Grazie per tutto quello che hai fatto.