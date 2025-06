Capoterra, ladri in azione nella nuova sede dell’associazione Grusap: rubata la cucina da esterno dei volontari necessaria per preparare i pasti durante i turni del servizio antincendio. Grazie alle telecamere di video sorveglianza della Cooperativa e al supporto immediato degli uffici e del servizio di Vigilanza di Poggio dei Pini, l’associazione è entrata in possesso delle immagini delle telecamere e individuato le due persone che durante la mattina di due giorni fa hanno prelevato gli oggetti.

Un danno economico ma soprattutto morale quello che la stessa associazione aveva denunciato pochi giorni fa, ossia il furto, durante il trasloco nella nuova sede della cucina per preparare i pasti. “Noi non ci facciamo abbattere perché durante i turni mangeremo panini e continueremo a servire la nostra comunità nonostante queste offese”, aveva comunicato l’associazione.

Panini scongiurati, comunque, “la cucina in acciaio inox è tornata in sede. Purtroppo durante il “trasloco non programmato né assicurato” alcuni dei mobili hanno subito diversi danni strutturali. I responsabili si sono impegnati a riportarci un mobile equivalente entro i termini previsti per ritirare la denuncia.

Nel frattempo che aspettiamo che la garanzia faccia il suo corso, ringraziamo tutte le persone che in queste ore si sono impegnate a fare rete e ci hanno fornito preziose informazioni. Sopratutto vogliamo ringraziare la Cooperativa e il Servizio di Vigilanza di Poggio dei Pini per la celerità con cui ci ha fornito le immagini di video sorveglianza che riprendevano furto. Il vostro supporto ci ha permesso di individuare i responsabili in meno di 24 ore dal fatto”.