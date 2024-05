Capoterra in lacrime per Claudio Garau, morto improvvisamente a 35 anni

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

La comunità sotto shock per la morte di Claudio Garau: 35 anni, autista del Ctm è mancato questa mattina. Annullati tutti gli eventi in programma per domani, il sindaco Garau: “Mi stringo ai familiari tutti con sincero dispiacere”. Conosciuto da tutti, amato e stimato, da poche ore la sua vita terrena si è interrotta, lasciando dolore e lacrime tra i parenti e gli amici del ragazzo. La notizia della scomparsa del ragazzo è giunta subito ai colleghi, che profondamente addolorati, hanno ricordato il giovane. Sono stati inutili i soccorsi, infatti, intervenuti immediatamente sul posto, ma Claudio ha smesso di respirare, per sempre. Profondamente colpito anche il primo cittadino Beniamino Garau che ha espresso: “A fronte del grave accaduto che colpisce tutta la comunità, trattandosi di un giovane concittadino che ci lascia, l’evento di domani è posticipato a data da destinarsi. Un silenzio che avvolge tutta la comunità, lascia tutti noi profondamente addolorati. È un momento di profonda tristezza per tutti noi”. Si sarebbe dovuta svolgere la Corsa del Cuore, in nome dell’amore e della solidarietà, dell’unione e della fratellanza: ci sarà tempo per un momento di così grande spensieratezza in città, per il momento c’è solo spazio per il dolore.

(Ha collaborato Paolo Rapeanu)