Cagliari, imprenditori e giovani con Farris: “Noi siamo la novità, con la Zedda tanti ex consiglieri di Truzzu”

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Trentaquattro candidati a Cagliari, la metà donne, e tredici a Pirri. Tra i nomi delle liste di Cagliari Civica di Giuseppe Farris spiccano imprenditori, giovani, ex prefetti ed ex terzi guardiani di Sant’Efisio più liberi professionisti: “Abbiamo anche uno studente 23enne, probabilmente il più giovane candidato”, esordisce Farris, durante la presentazione ufficiale dei candidati nell’auditorium all’aperto di Marina Piccola. “Siamo noi la novità e l’alternativa, gli altri candidati sono in perfetta continuità con Zedda e Truzzu”. Una delle tante prove? Il fatto che la lista di FdI che sostiene Alessandra Zedda sia piena “di nomi di persone che hanno sostenuto la Giunta Truzzu. Noi abbiamo promosso referendum da oltre cinque mesi e, oggi, c’è chi ci copia le idee”, ed è chiaro in riferimento alla rivale del centrodestra.

Farris è sempre sicuro: “Andremo noi al ballottaggio, i cagliaritani hanno già capito che siamo l’unica vera novità con isee chiare e concrete”.

Candidati lista Cagliari: Ilaria Annis; Raffaella Aschieri; Giulia Bertolini; Tiziana Boi; Vanessa Castiglioni; Francesca Cocco; Valentina Cutaia; Romina Ennas; Eliana Lai; Cristina Lampis; Graziella Marchi; Vittoria Marotta; Giulia Moi; Susanna Pintus nota Susy; Maria Letizia Sanna; Eva Simola; Paola Scalas; Pietro Ambrosio; Ottavio Atzeni; Vincenzo Brandi noto Enzo; Ettore Businco; Igor Caddeo; Gian Franco Cappai; Marco Deliperi; Alessandro Depau; Massimiliano Di Todaro; Fabio Macciò; Giovanni Angelo Mascia; Alessandro Migliarese; Gianmario Muggiri; Emanuele Pilia; Marcello Piras; Massimo Ruscazio; Claudio Zoncheddu.

Candidati lista Pirri: Giulia Bertolini; Natasha Cabras; Romina Ennas; Greta Puddu; Maria Letizia Sanna; Ottavio Atzeni; Stefano Bertolini; Vittorio Contena; Massimiliano Di Todaro; Giovanni Emanuele Foddai; Fabio Macciò; Costantino Mazzanobile, Gianmario Muggiri.