Capoterra, il valzer dei parenti nella giunta comunale: ecco anche il fratello di Christian Solinas. La svolta a sorpresa del sindaco Beniamino Garau: cambi tra fidanzati mogli mariti e fratelli in giunta ed è subito rimpasto dopo pochi mesi, polemiche sull’ingresso da assessore al Bilancio di Marco Solinas, fratello del governatore e fidanzato dell’assessore uscente Elisabetta Magrini. Ieri il decreto del sindaco che fa discutere, parte della giunta è quasi un passaggio di famiglia: all’Urbanistica, settore da sempre strategico e delicatissimo, decisivo nell’economia capoterrese, entra Katiuscia Garone, sulla stessa poltrona occupata finora dal marito Gaetano Crocco. Dunque la giunta, oltre ai nuovi ingressi, sarà formata anche da Giovanni Montis allo Sport, Silvia Sorgia vice sindaca ai Lavori Pubblici, Donatella Dessì alla Pubblica Istruzione, Pietro Frongia all’Agricoltura. L’opposizione non ci sta e rumoreggia, il sindaco Garau tira dritto. E ora in giunta ha un alleato in più, il fratello di Christian Solinas subentrato alla fidanzata.

Amaro il commento dai banchi dell’opposizione dell’ex assessore Silvano Corda, oggi in Aula con i Socialisti: “La grande famiglia oltre ai selfies, ai lustrini e al tanto fumo negli occhi dei capoterresi continua ad allargarsi… La Family & Company continua nel suo intento di includere sempre più familiari, si cucina tutto in casa così rimane tutto in famiglia: ora anche l’assessore Crocco dimessosi oggi, lascia la delega alla consorte, inoltre ricordate la delega al Bilancio lasciata libera da Elisabetta Magrini nonché cognata del governatore Solinas, lascia per far concedere l’incarico al suo fidanzato nonché Marco Solinas fratello del Presidente…”.