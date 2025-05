Una è posizionata verso i parcheggi, l’altra, invece, riprende tutto ciò che accade lungo la via della Residenza del Sole.

Non sono passate inosservate agli occhi attenti dei cittadini che hanno apprezzato le nuove installazioni: fanno parte di un progetto più ampio che mira a garantire la sicurezza dei residenti e a identificare chi commette atti illeciti come già accaduto di recente. Infatti, poche settimane fa, grazie allo strumento, posizionato proprio il giorno prima, le forze dell’ordine sono riusciti a risalire immediatamente all’autore di una sparatoria avvenuta in pieno centro. E tanti altri sono i casi già risolti grazie alle immagini che possono essere visionate dalla polizia locale che collabora con carabinieri, guardia di finanza e tutte le altre forze preposte.

Congegni sofisticati che catturano tutto ciò che accade durante il corso del giorno e della notte: un ottimo deterrente contro chi ha cattive intenzioni e, per i più audaci, il mezzo più efficace per essere identificati ed eventualmente sanzionati come norme e leggi impongono.