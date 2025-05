Oggi l’inaugurazione. Alle ore 16 la piazza di fronte alle scuole prenderà il suo nome e verrà presentata una statua in bronzo realizzata da Augusto Mola.

“Era una persona speciale” commenta l’artista cagliaritano che ha ricevuto l’incarico da parte dei genitori della giovane professionista di realizzare la scultura per meglio rappresentare la memoria di Carlotta Dessì.

“Il 3 maggio 2025, a Gergei si renderà omaggio a Carlotta Dessì con l’intitolazione di una piazza alla sua memoria. Giornalista brillante, impegnata con passione in importanti redazioni nazionali” si legge nella pagina dell’artista, “Carlotta è venuta a mancare nel febbraio 2024, dopo aver affrontato con straordinario coraggio una rara malattia del midollo osseo.

Profondamente legata a Gergei, terra d’origine dei suoi nonni e luogo del cuore durante i suoi ritorni in Sardegna, Carlotta ha lasciato un’impronta viva nella comunità. Per onorarne il ricordo, i suoi genitori, Orazina e Ignazio Dessì e i cari amici, hanno promosso un progetto di riqualificazione urbana: un’iniziativa che ha preso forma grazie alla generosità di chi l’ha conosciuta, stimata e amata”.

Nel corso della cerimonia, sarà inaugurata una statua in bronzo che la ritrae, realizzata dallo scultore cagliaritano Augusto Mola, artista attivo nel campo della ceramica e della scultura commemorativa. “Si ringrazia la collaborazione degli amici Augusto Mascia e Silvano Manconi per l’indispensabile apporto. Un’opera nata dal desiderio di trasformare il dolore in bellezza, restituendo alla comunità un luogo che parla di memoria e affetto.

L’evento vedrà la partecipazione di familiari, amici e colleghi, riuniti per celebrare la luce che Carlotta ha saputo accendere nella vita di chi ha avuto il privilegio di incontrarla”.