Capoterra, altra segnalazione sui disservizi di Abbanoa: acqua sprecata da mesi in via Cimarosa.

Capoterra, un altro disservizio da parte di Abbanoa segnalato dai cittadini che lamentano una situazione che si protrae ormai da mesi. Laura racconta: “La perdita in via Cimarosa è stata segnalata già a settembre 2024. È una strada trafficata, essendo la strada del municipio, viene attraversata ogni giorno dal sindaco, dagli assessori e dalla polizia municipale, ma il problema è ancora lì, sotto gli occhi di tutti”. Nonostante le numerose segnalazioni da parte dei cittadini, la situazione non è stata risolta. “Abbanoa ha promesso un intervento urgente, ma intanto ogni giorno vengono sprecati metri cubi d’acqua”, ha sottolineato Laura. “Ho chiamato di nuovo pochi giorni fa, e anche stavolta mi è stato promesso un intervento immediato, ma non si è visto nessuno”. “Abbiamo provato a rivolgerci anche al comune, ma ci è stato detto che la risoluzione del problema dipende da Abbanoa”. La situazione risulta particolarmente aggravata considerato anche il contesto di siccità che sta mettendo in difficoltà tutto il territorio: “Ecco cosa ne pensano il comune di Capoterra e Abbanoa del problema della siccità!”.