Monserrato piange Filippo Farris, da anni dirigente del La Salle: “Grazie per tutto quello che ci hai regalato”. L’annuncio della storica società calcistica monserratina: “Oggi, prima della partita, abbiamo appreso la triste notizia della scomparsa di Filippo Farris, da anni nostro dirigente.

In questo momento di dolore, La Salle Monserrato si stringe attorno alla sua famiglia e ai suoi cari, ricordandolo con affetto e gratitudine per tutto ciò che ha dato alla nostra società e ai nostri ragazzi. Ciao Filippo, riposa in pace”. Filippo Farris aveva due figli e una donna che amava tanto, la moglie Gigliola.