“Da anni portiamo avanti una battaglia che riguarda tutti noi cittadini di Capoterra. Con 24.000 abitanti, facciamo parte della Città Metropolitana di Cagliari, ma ancora oggi non siamo collegati con il servizio Ctm”.

La Città Metropolitana ha già investito 800 mila euro di fondi pubblici per realizzare il centro di interscambio dei trasporti a Capoterra.

“Ora è il momento di dire basta ai ritardi e di chiedere alla Regione Sardegna di dare finalmente a Capoterra ciò che le spetta. Questa non è una battaglia politica, ma una battaglia di comunità: uniti, senza bandiere, per ottenere un diritto fondamentale”.

Di recente il consigliere Efisio De Muru e il gruppo del Partito Democratico hanno portato in consiglio una mozione approvata unitamente alla maggioranza, “insieme chiediamo: un passo importante per riportare l’attenzione su un problema che riguarda tutti noi. Capoterra deve avere il Ctm”.