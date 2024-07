Capoterra, a Maddalena spiaggia i parcheggi diventano a pagamento

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

A Maddalena spiaggia i parcheggi diventano a pagamento: un piccolo contributo per i residenti, due euro per i turisti e per la sosta camper la tariffa sale a 20 euro al giorno. Nel viale Sant’Efisio si potrà continuare a parcheggiare ma solo per mezz’ora. Scatta il disco orario. Polemiche tra i cittadini, c’è chi sbotta: “È il Comune che dovrebbe pagare noi per andare in quella spiaggia”. “Paghiamo ovunque, perché lì no?”. Chi a favore e chi no, lo scontro, nemmeno a dirlo, sui social è ancora aperto.

Una decisione siglata con un’ordinanza quella che disciplina le nuove norme dei parcheggi adiacenti alla spiaggia della città. Frequentata sia d’estate che nelle altre stagioni, da qualche giorno per sostare bisogna oltrepassare le sbarre e mettere mano al portafoglio. Una cifra simbolica per i residenti, 0,50 centesimi, ma non in pochi hanno storto il muso innanzi a questa decisione. Ed è così che in uno dei gruppi social dedicati alla città si è innescato un dibattito a riguardo che evidenzia le impressioni e le posizioni opposte. Una tariffa che permetterà di contribuire alle spese affrontate dal Comune inerenti alla spiaggia, i fondi raccolti serviranno a questo, sino al 15 settembre mano al portafoglio, dunque. Parallelamente anche i parcheggi lungo il viale sono regolamentati con una nuova norma, il disco orario, e lo stallo per disabili e donne in dolce attesa. Centinaia i commenti che si sono susseguiti tra gli abitanti del luogo, “negli anni precedenti la spiaggia era meta di tantissime persone proprio perché era vicina e servita da tutte le strutture necessarie, chioschi compresi. È da anni che il comune pulisce la spiaggia, anche se non si pagava nulla. Ci sta’ assolutamente un riscontro, paghiamo ovunque perché lì no? Il disco orario di 30 minuti è comodissimo per tutti, un ricambio fisso nei parcheggi che permette una breve sosta a tutti. Se vogliamo migliorare dobbiamo cambiare un po’ anche le nostre abitudini” si legge. Ma c’è anche chi proprio non è favorevole alla decisione:

“Dovrebbe essere il Comune di Capoterra a pagare per andare al mare a Maddalena spiaggia e non viceversa”.