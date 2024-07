Sinnai, all’ingresso del paese la reunion notturna dei cinghiali

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Adulti e cuccioli, tutti insieme, un nutrito gruppo di ungulati banchetta spensierato. Vicino al cimitero, al calar del sole si allontanano dal loro habitat in cerca di cibo a portata di zoccolo: eccoli, ancora una volta, a spasso a due passi dal centro abitato, immortalati da un passante che ha postato il video in rete. Non è una novità per la cittadina che conta un cospicuo numero di esemplari dimorare nella pineta adiacente e nei monti, la preoccupazione è quella che, sempre più spesso, si incontrano nel centro abitato. Cercano da mangiare, con mamma e papà anche i piccoli che seguono ubbidienti i più grandi e, come sempre, sorgono le perplessità in merito al fatto che sarebbe opportuno studiare delle strategie al fine di indurre gli animali a vivere tra la vegetazione senza sconfinare altrove.