Conto alla rovescia nelle varie piazze dell’Isola, è ormai tutto pronto per accogliere insieme il 2025. Programma ricchissimo di eventi in vista della notte più lunga dell’anno, non mancano i tanti big che faranno ballare il pubblico a suon di musica. A partire dal capoluogo, Cagliari che offre un capodanno in musica per tutti i gusti e per tutte le generazioni. In Piazza Yenne il grande protagonista sarà Stewart Copeland, batterista dei Police, a seguire dopo la mezzanotte il dj set di Bettosun. In piazza Santa Croce dj set di Smash Hits a cura di Zimbra, in piazza San Giacomo concerto live di Mr Fantasy seguito dal dj set di Michele Sun mentre in piazza Garibaldi ci sarà il dj set The Highwayman a cura di Carlo Leone. Anche il Bastione, con una festa privata non organizzata dal comune, ma comunque gratuita, regalerà una notte di musica sotto le stelle accompagnata dal live show di Rovelli e il dj set a cura di JFK, VENC e Tixi; verranno inoltre allestite ampie aree destinate a food & beverage e servizi igienici. Per quanto riguarda gli eventi a pagamento, la fiera internazionale della Sardegna ospiterà il Big Bang Village, 7000 mq i posti al coperto, grandi ospiti internazionali, 20 artisti locali con 3 stage musicali e area food. Serata dedicata per lo più ai giovanissimi, tra i vari ospiti della serata nel Main Stage gli Eiffel 65, per quanto riguarda l’Infinity e l’Astra stage Metempsicosi original sound system e Lorenzza live zona. A Villasimius dalle ore 23, dj set anni ’90/2000 in piazza Margherita Hack e a seguire spettacolo pirotecnico. Nel nord Sardegna, ad Alghero sbarcano i Negramaro accompagnati dalla voce inconfondibile di Giuliano Sangiorgi, Capoterra fa la doppietta con la band Tieni il tempo e lo Zoo di 105. Castelsardo ospiterà le due giovani promesse del pop italiano: Irama ed Elodie. A Dorgali, Max Gazzè e L’orchestra Jazz della Sardegna. La Maddalena abbraccia un pubblico più ampio con I Nomadi, mentre a Nuoro la voce graffiante di Giusy Ferreri. Olbia con i tanto attesi Pinguini tattici nucleari, lascia il fiato sospeso a migliaia di giovanissimi appassionati. A Bosa Irene Grandi, a Oristano farà capolino Gaia, vincitrice del talent Amici 2020. A Sassari arriva la regina del rock Gianna Nannini, a Tortolì gli Zero Assoluto. A Bosa Irene Grandi, infine ad Iglesias, a farla da padrona saranno Le Vibrazioni e Il Pagante.