Capodanno 2025 con la batteria di Stewart Copeland a Cagliari: il Comune spende 375mila euro, un terzo di Truzzu con Mengoni. Ora è arrivata anche l’ufficialità sul nome del grande protagonista che salirà sul palco di Piazza Yenne la notte del 31 dicembre: si tratta di Stewart Copeland batterista dei The Police. La scelta dell’artista non è stata decretata dal comune, sottolinea l’assessore Maria Francesca Chiappe: “Il comune di Cagliari ha deciso di fare un bando aperto, eravamo legati alle proposte che ci avrebbero fatto gli operatori culturali che partecipavano al bando, è risultata vincitrice la proposta di Vox day con Stewart Copeland”. Bando da 375000 euro lordi 50% dei quali finanziati dalla Regione, di cui 40.000 obbligatoriamente destinati alla comunicazione. Riguardo la programmazione l’assessore Chiappe afferma: “Sarà un capodanno diffuso in varie piazze”, e anche per così dire spalmato: “Ci sarà un concerto in Piazza Garibaldi anche il 30, oltre ai burattini per bambini il 1° gennaio”.