Durante un servizio di pattugliamento per la tutela della costa di Arbus, nella mattinata di ieri, una pattuglia della Stazione Forestale di Guspini ha notato un movimento insolito nella macchia mediterranea, al confine con il Poligono di Capo Frasca. Avvicinandosi per un controllo, i Forestali hanno individuato un daino maschio in evidente difficoltà: l’animale era rimasto impigliato con le corna in un groviglio di materiali, tra cui filo spinato, corde e alcune nasse da pesca, verosimilmente abbandonate nei pressi dello stagno di Marceddì. Le condizioni del daino facevano presumere che la trappola accidentale lo trattenesse da almeno un giorno: erano infatti evidenti i segni dei numerosi tentativi di liberazione e i sintomi di forte stress fisico.