“Guardate lo schifo che si trova all’inizio di viale la Playa a due passi da via Roma. Una vergogna. Qua la finiamo a fare l’Aliga’s Cup”. La denuncia è di Valerio Piga nel proprio profilo Facebook. Un’immagine che illustra la crisi del sacchetto selvaggio che inquina la città e ne deturpa il volto.

Un problema per l’amministrazione che si prepara ad accogliere decine di migliaia di turisti in occasione delle World series dell’America’s Cup e spera, per tale data, di aver risolto il problema.