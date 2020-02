Lo schianto alla rotonda di Decimo e il tragico infarto: così è morto Antonello Matta, 64enne di Pula

Stava viaggiando e si era scordato i documenti a casa sua, Antonello Matta, il 64enne di Pula morto nel drammatico incidente avvenuto sulla Ss 130, all’altezza della rotonda di Decimomannu. Gli agenti della Polstrada sono riusciti a risalire alla sua identità dopo tutta una serie di verifiche: l’uomo si trovava al volante della sua auto quando c’è stato lo schianto, abbastanza grave, con un’altra macchina. A ucciderlo non è stato l’impatto, ma un improvviso arresto cardiaco sopraggiunto nei secondi successivi all’impatto. Matta, stando alle primissime informazioni disponibili, viveva a Pula da molti anni ma era molto conosciuto anche a Cagliari e Villasor. I medici a bordo dell’aereo dell’elisoccorso, atterrato nella zona dopo pochi minuti, insieme ai colleghi del 118, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo. La dinamica dell’incidente non è stata ancora chiarita: una delle auto coinvolte ha centrato, di lato, l’altra vettura. La ricostruzione è affidata agli uomini della polizia Stradale, ancora al lavoro per riuscire a capire cosa sia esattamente successo in una rotonda teatro, purtroppo, di troppi schianti.