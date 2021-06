Caos in viale Marconi, file lunghissime per uscire da Quartu: 3 corsie ko per i lavori

Caos di lamiere pienamente confermato in viale Marconi a Quartu. Il via ai lavori per il nuovo asfalto dal centro commerciale sino a Is Pontis Paris porta chiunque debba uscire dalla città o a passare per Quartucciu, o a prendere la via del Poetto o la via Fermi. Ed è caos: automobilisti incolonnati sin dalle 8:30 del mattino, i blocchi della polizia Municipale con i jersey bianchi e rossi funzionano ma, in un lunedì di quasi estate, tra chi deve ancora andare al lavoro e chi, invece, ha in agenda di andare a farsi un tuffo, il traffico si ingolfa sin dal viale Colombo. E tanti automobilisti sono spaesati e imbufaliti: “Ma non potevano fare i lavori di notte o quando eravamo in zona arancione e c’era, ovviamente, meno traffico?”. La risposta, a quanto pare, è no: bisognerà avere pazienza per almeno una settimana.

La speranza degli operai è che già da domani la situazione del traffico possa essere più snella. Il sindaco Graziano Milia l’aveva anticipato: “Sarà un grande casino ma sono lavori che vanno fatti”.