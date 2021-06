Truzzu: “Wrestling in piazza Yenne, ma a Cagliari è stato un weekend sereno”

“Grazie ad una importante presenza delle forze dell’ordine e della polizia locale, a parte qualche episodio di wrestling in piazza Yenne è andato tutto bene. Il problema c’è in tutte le città d’Italia”. Così il primo cittadino Paolo Truzzu sull’ultimo fine settimana. C’era un po’ di tensione perché 7 giorni fa migliaia di giovani avevano disturbato la quiete pubblica al bastione di Saint Remy e nelle viuzze della Marina creando pericolosi assembramenti. I residenti della Marina si ritengono ancora insoddisfatti, per il primo cittadino la situazione è migliorata. Alcuni operatori sono stati sanzionati e le loro attività rimarranno chiuse per una settimana o 10 giorni.

Sulla rissa di pizza Yenne è intervenuto Roberto Mura, capogruppo Psd’Az in consiglio comunale: “Chiediamo maggiori controlli e risorse per affrontare la crisi educativa.