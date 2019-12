Canne, bidoni e addirittura sedie al Poetto: dopo la bomba d’acqua tappeto di detriti sulla spiaggia

Dopo la tempesta, l’immondezzaio: la spiaggia del Poetto di Cagliari ricoperta non solo di arbusti e canne ma anche, purtroppo, di bidoni di ferro e addirittura sedie. Tutto “vomitato” dal mare dopo le maxi mareggiate delle ultime ore. La foto scattata da Davide Loi non ha bisogno di molti commenti: dalla Città Metropolitana hanno già provveduto ad inviare delle squadre di operai per ripulire tutto. Ma sono tantissimi i cagliaritani e sardi che hanno visto la “grande schifezza”. Come si dice in questi casi, il detto è pienamente rispettato: il mare rende ciò che l’uomo abbandona. Purtroppo.