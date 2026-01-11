Dopo il fermo e il rilascio flash delle scorse ore, il noto attore turco Can Yaman dice la sua attraverso i social.

A corredo di una bella foto con sfondo il Colosseo, il 36enne spiega l’accaduto smentendo categoricamente la detenzione di sostanze stupefacenti.

“Cara stampa italiana, da sempre la stampa turca è cattiva con me, ma non è una novità. Però voi no. Per favore non fate anche voi l’errore di fare copy paste delle notizie che arrivano dal Bosforo”, scrive con ironia e decisione Yaman.

E si sofferma su un aspetto che, da subito, non tornava nella ricostruzione della vicenda decisamente rocambolesca: “Ma vi pare che vado in giro nei locali con delle sostanze in un periodo dove la polizia fa indagini a tappeto arrestando molte persone famose?”

E conclude con un dato di fatto inconfutabile: “Se fosse stato minimamente vero non sarei stato rilasciato in cosi poco tempo e in grado di tornare in Italia il giorno dopo. Vi voglio bene”.