Campionati regionali di ginnastica ritmica, boom di medaglie per le atlete di Pula

Pula – Incetta di medaglie per le atlete della ginnastica ritmica: alle regionali hanno primeggiato e in 7 partiranno a Cesenatico per i campioni nazionali che si svolgeranno dal 2 al 4 giugno. Fune, cerchio, palla, clavette, nastro e tanta armonia in questa disciplina artistica che incanta gli spettatori e valorizza l’eleganza di chi la esegue: alle prove dei campionati regionali tante medaglie e due coppe per le ragazze della ritmica di Pula che vengono lodate anche dal comune: “Questi risultati siano da stimolo per il raggiungimento di obiettivi futuri e gratifichino il vostro costante impegno nello sport”. Ancora allenamenti, dunque, e poi si partirà per le gare nazionali: qualsiasi sarà il risultato finale, la vittoria è già stata ottenuta poiché sforzi, costanza e sacrifici sono stati già premiati con questa classifica che gratifica ma soprattutto dimostra che grazie all’impegno e alla passione tutto è possibile.