“Campagna mediatica contro il turismo in Sardegna, avevamo già avuto 7 milioni di presenze”

Sardegna isola che vive, anche – o soprattutto, a seconda dei punti di vista – di turismo. E che, in un 2020 segnato dall’emergenza Coronavirus, era riuscita in un piccolo “miracolo”, stando ai dati snocciolati dal presidente della Regione Christian Solinas: “In una stagione di transizione e diversa da tutte le altre i numeri stavano premiando la destinazione, abbiamo raggiunto circa 7 milioni di presenze, un risultato impossibile”. E che, per Solinas, sarebbe potuto aumentare, e anche di molto. “Se non ci fosse stato tutto questo battage mediatico e questa campagna che si sta facendo contro la Sardegna e contro il turismo in Sardegna, avremmo chiuso questa stagione sicuramente con numeri molto confortanti”. Solinas ricorda anche l'”estrema attenzione” dimostrata “da parte di tutti gli operatori”.