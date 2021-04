Campagna di vaccinazione ultrasettantenni in Sardegna, ecco come è possibile richiedere l’aiuto dei carabinieri

In relazione alla possibilità per gli ultrasettantenni di registrarsi nelle caserme dell’Arma al sito della Regione Sardegna, dedicato alle prenotazioni per la campagna di vaccinazione inerente alla pandemia in corso, si precisa che:

coloro i quali sono in cura presso qualche presidio sanitario per gravi patologie e sono momentaneamente esentati dal vaccino, allo stato attuale potranno essere vaccinati solo da quella struttura sanitaria, con prenotazione gestita da loro. Non esiste nemmeno per i carabinieri una possibilità alternativa di registrazione mediante il portale dedicato.

Per gli anziani infermi e immobilizzati a casa, che non possono raggiungere le Stazioni dell’Arma, la visita del Comandante di Stazione, o dei suoi collaboratori, ai fini della registrazione sul portale, potrà avvenire solo a seguito di appuntamento telefonico. I militari si presenteranno esclusivamente in uniforme per scongiurare ogni possibilità di equivoco.

Nei casi dubbi ad esempio di persone che si presentino in borghese asserendo di essere carabinieri, una semplice telefonata al 112 potrà dirimere ogni perplessità.