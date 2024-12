Dalle ore 08:25 di questa mattina, i carabinieri delle Stazioni di Villaputzu e Muravera sono intervenuti presso il guado provvisorio del fiume Flumendosa, dove un camion Iveco rischiava di ribaltarsi dopo che le ruote sul lato destro erano finite sul bordo della carreggiata temporanea.

Per garantire la sicurezza e consentire le operazioni di recupero del mezzo, la circolazione è stata interdetta dalle pattuglie dell’Arma. Il camion è stato messo in sicurezza con l’ausilio dei Vigili del Fuoco del distaccamento di San Vito, intervenuti sul posto per gestire la situazione e scongiurare ulteriori rischi.

L’intervento tempestivo ha permesso di evitare danni maggiori e garantire la ripresa della normale viabilità in tempi brevi. I Carabinieri continueranno a monitorare la stabilità della carreggiata provvisoria per prevenire situazioni simili in futuro.