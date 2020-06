“Camere vuote alla Marina, zero turisti stranieri: ho dovuto chiedere un prestito per arrivare al 2021”

Da una stagione estiva con tanti turisti, “soprattutto da Francia, Germania e Spagna” a un’estate 2020 che inizia con la quota “zero” alla voce vacanzieri stranieri. Marco Galletta è il gestore di un affittacamere in via Roma a Cagliari. La vista è buona, si scorgono i portici e parte del mare: ma a godere del panorama, negli ultimi mesi, è solamente lui. E, economicamente parlando, non è certo un “bel vedere”, anzi: “Qualche segnale c’è, ma è tutto lento. La situazione non è soddisfacente, qualche turista sta iniziando ad informarsi per luglio, mentre su agosto ancora nulla. L’anno scorso metà della clientela era straniera”, spiega Galletta, che sembra aver già messo una gigantesca croce sui prossimi mesi: “Punto ad arrivare ad aprile 2021 con le ossa intere, non mi aspetto grandi guadagni ma spero di tirare avanti. I seicento euro classici del Governo li ho ottenuti ma sono un aiuto ininfluente in un mare di bollette, affitti e mutui da dover pagare. Ho dovuto chiedere un prestito per riuscire ad andare avanti”. Tra le pochissime prenotazioni, spicca quella di un turista della Campania.

“Ha prenotato per otto notti”, ma non soggiornerà alla Marina. “No, starà a San Benedetto. Voleva una zona dove poter trovare parcheggio e non rumorosa, per fortuna ho un b&b anche in quel rione”, osserva Galletta”.