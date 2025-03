È stata effettuata in queste ore anche l’autopsia sul corpo di Paolo Durzu, morto insieme alla fidanzata Manola Mascia nelle acque di Cala Fighera. L’esame autoptico del professor Demontis (che ieri si è occupato di esaminare il corpo della 28enne), ha stabilito che anche Paolo ha riportato traumi e ferite compatibili con la caduta dalla scogliera, esattamente come Manola. Si crede quindi che i due ragazzi sia caduti sbattendo fra la parete rocciosa e gli scogli nella notte fra martedì e mercoledì, giorno del ritrovamento di Manola. Per gli esami istologici e tossicologici si dovrà attendere anche in questo in caso un paio di mesi.