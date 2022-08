Cagliari, pericoli per famiglie e runner a Terramaini: “Piante non potate, rischiamo seri danni agli occhi”

Sono un pericolo, per le famiglie e per i runner che sanno che a Terramaini possono trovare tanti percorsi immersi nel verde dove poter fare attività fisica anche in questi giorni grande caldo. Tanti alberi e piante del parco cagliaritano non vedono una cesoia e un giardiniere da chissà quanto tempo, e c’è chi, giustamente, protesta. Rami sporgenti che invadono i vialetti, sono soprattutto gli sportivi a dover andare a ziz zag, in velocità, per evitare di sbatterci contro. Francesco Manunza, “assiduo frequentatore del parco”, ha contattato la nostra redazione e inviato numerose fotografie che testimoniano le criticità: “Ecco la situazione delle piante sulle passerelle e sulle stradine nel parco. Un pericolo, soprattutto per gli occhi”, denuncia Manunza.

“Non capisco perché non vengano potate prima che qualcuno si faccia male seriamente”, prosegue il lettore. Una domanda che va necessariamente girata al servizio del Verde Pubblico del Comune di Cagliari, titolare della vasta area green.