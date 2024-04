Cagliari, zero operai e cantiere della vergogna in via Italia: “Strada bloccata e negozianti lasciati nel deserto”

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Due mesi? Sono rimasti una promessa che si è sciolta al sole. Il primissimo cantiere di via Italia a Pirri colleziona già un mega ritardo, se tutto va bene sarà terminato a metà maggio. Cioè con otto settimane di ritardo sulla tabella di marcia. Solo per la porzione attorno ai binari della metro, ma non per colpa dell’Arst. A spiegare la situazione sono i vertici della stessa azienda regionale di trasporti: “Il Comune ci ha appena riconsegnato l’area di cantiere per l’esecuzione delle nostre opere. Riprenderemo martedì. Hanno subìto diversi ritardi i lavori appaltati dal Comune, per ragioni tecniche che non conosciamo”. Ecco perchè, da inizio aprile, non si vede nemmeno l’ombra di un operaio. “Da martedì riprendiamo i nostri lavori che si concluderanno in qualche settimana al massimo, confidiamo entro il 15 maggio”. Poi ci sarà una piccola finestra di due settimane di libertà, prima de secondo lotto, previsto per inizio giugno e destinato a durare quasi un anno. Se non è una maledizione per chi vive e soprattutto lavora in via Italia, poco ci manca. Il traffico si è spostato sulle strade parallele, avventurarsi con auto o moto in via Italia equivale a finire in una ragnatela.