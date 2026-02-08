Si avvicina la sfida dell’Olimpico contro la Roma di Giampiero Gasperini ed il Cagliari rischia di dover fare a meno del suo difensore piu’esperto e carismatico a causa di un sovraccarico al ginocchio.

Il reparto difensivo,che aveva ritrovato compattezza ed equilibrio nelle ultime settimane,rischia di dover essere ancora una volta rivoluzionato in vista della partita con i giallorossi,riproponendo seri dubbi sulla sua tenuta nell’ immediato futuro.

La scelta,da molti non condivisa,di cedere Luperto nella sessione invernale del calciomercato continua a porre dubbi nella tifoseria rossoblu sulla validita’di questa operazione.

Sebastiano Luperto aveva dimostrato ampiamente gia’dalla passata stagione di essere un difensore affidabile e di livello per la serie A e nel campionato in corso,nonostante qualche prestazione non all’altezza,si stava ritagliando nuovamente un ruolo da protagonista.

La ritrovata solidita’del reparto difensivo rossoblu ha consentito di ottenere risultati clamorosi come la vittoria casalinga con la Juventus e quella in trasferta con la Fiorentina e

iniziava a dare ulteriori garanzie sul prosieguo della stagione.

L’aver privato la difesa di un giocatore affidabile come Luperto potrebbe essere stato un vero azzardo poiche’rischia di limitare notevolmente il tasso di esperienza e personalita’ indispensabili in un campionato difficile e complicato quale e’ attualmente quello della serie A.

La societa’ rossoblu ha deciso di puntare sul giovanissimo Juan Rodriguez,che ha mostrato doti interessanti ma anche amnesie clamorose e su Alberto Dossena che e’ reduce da un lungo infortunio e che quindi ha necessita’ di tempo per ritrovare un rendimento ottimale.Le recenti prestazioni di buon livello offerte da Ze’ Pedro al fianco di Luperto e Mina dovranno essere confermate in un pacchetto difensivo che giocoforza dovra’ fare a meno del primo e che potrebbe per indisponibilita’ fare anche a meno del secondo.

La gara contro la Roma sara’ complicata e l’incertezza sul livello prestazionale del reparto difensivo che affontera’ i giallorossi rappresenta un ulteriore incognita.

Fabio Pisacane,qualora fosse indisponibile Mina, potrebbe decidere di schierare una difesa a tre con Ze’Pedro insieme a Juan Rodriguez ed il ritorno di Zappa tra i titolari dal primo minuto oppure optare per una difesa a quattro con l’ arretramento di Palestra sulla destra,Ze’ Pedro e Rodriguez centrali ed Obert sulla sinistra.

A prescindere da quali saranno gli interpreti che scenderanno in campo nel reparto difensivo rossoblu,la partita con la Roma sara’ un test importante per testare la tenuta della difesa per il futuro del percorso rossoblu per il raggiungimento della salvezza.