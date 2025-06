“L’area di Buon Cammino merita di tornare a essere uno spazio vivo, accessibile e ben gestito, al servizio della città. Proprio per questo, desta preoccupazione il ritardo nell’avvio del bando per l’assegnazione dei nuovi chioschi, nonché l’assenza totale di bagni pubblici, elemento essenziale per garantire fruibilità e decoro dello spazio”. Lo sostiene il consigliere comunale di Alleanza Sardegna Roberto Mura, chiedendosi che fine abbia fatto il bando per l’installazione dei chioschi.

“Tutto ciò nonostante da tempo siano stati espressi pareri positivi e raccolte tutte le autorizzazioni necessarie dal punto di vista paesaggistico.

Ribadiamo la disponibilità al confronto e alla collaborazione istituzionale ma sentiamo il dovere di richiamare con forza l’urgenza di dare seguito agli impegni assunti. L’immobilismo non giova a nessuno, soprattutto quando si parla di progetti capaci di generare opportunità economiche, sociali e culturali per l’intera comunità. È arrivato il momento di superare le incertezze, di chiarire pubblicamente a che punto sia l’iter amministrativo e quali siano le tempistiche previste”, aggiunge Mura. “Occorre un bando trasparente, ben strutturato e che possa rappresentare una vera occasione di rilancio, soprattutto se pensato in dialogo con i cittadini e le realtà locali.

Per questo motivo abbiamo presentato l’ennesima interrogazione per avere le risposte che tutti i cittadini attendono”.