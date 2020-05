Cagliari, via alla sperimentazione: da oggi via alle corse su monopattino e segway

Da oggi monopattini e segway possono sfrecciare in città. L’ordinanza è di ieri: via alla sperimentazione della circolazione su strada dei dispositivi non auto-bilanciati (monopattini) e auto-bilanciati dotati di manubrio (segway).

Potranno circolare nei percorsi pedonali e ciclabili, sulle piste ciclabili (in sede propria e su corsia riservata), nelle Zone 30 e nell’area pedonale del Lungomare Poetto.

Mentre avranno il divieto di transito nelle piazze, sui marciapedi, nelle aiuole e nelle aree verdi, nelleisole spartitraffico e sull’Asse Mediano.