Cagliari, via alla demolizione dell’ex scuola di via Boito: transenne e divieti sino a primavera

Partono i lavori per costruire qualche decina di alloggi popolari e spazi per attività commerciali a canone agevolato sulle ceneri dell’ex scuola di via Boito, a Cagliari, e spuntano recinzioni e divieti. Quelli principali sono legati alla sosta per la stessa via Boito e anche per via Donizetti e via Rossini. Stop alle auto tra via Donizetti sino all’anglo con via Boito, parcheggi vietati sullo stesso tratto di strada e niente macchine tra la via Donizetti e lo sbocco in via Pergolesi. I cartelli dei divieti di sosta sono già stati piazzati dal Comune per conto della ditta Cabras, che si dovrà occupare di tutte le fasi di demolizione dell’ex scuola, abbandonata da anni. Grossi disagi per chi, in macchina, deve passare tra via Pergolesi e la stessa via Boito, magari per raggiungere proprio via Palestrina. La strada più penalizzata è, ovviamente, la via Boito: “È la stessa ditta che deve eseguire i lavori ad averci chiesto le varie interdizioni al traffico e il divieto di sosta”, spiega il dirigente del settore Mobilità del Comune di Cagliari, Daniele Olla, che ha firmato la determina, “non sussisterebbero le condizioni per operare in sicurezza se ci fosse il passaggio continuo delle automobili”.

I divieti durano sino a maggio 2023, ma c’è spazio per un piccolo spiraglio: “Presto mi informerò con la ditta per conoscere le effettive tempistiche legate ai lavori”. Intanto, tanti cagliaritani e residenti sono costretti a cercare percorsi alternativi nel cuore di San Benedetto. E, proprio stanotte, due automobili accanto ad una delle recinzioni sono state date alle fiamme.