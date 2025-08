Sorprese amare per chi non rispetta le regole. Prosegue l’attività di contrasto ai comportamenti scorretti da parte di chi, nonostante il divieto di fumo in vigore da anni sulle spiagge, continua a ignorare le disposizioni. In questi giorni, gli agenti della Polizia Locale di Cagliari, in uniforme e in abiti civili, impegnati nei controlli nella spiaggia del Poetto, hanno sanzionato 11 bagnanti per il mancato rispetto del divieto di fumo, previsto dal Regolamento di Polizia Urbana e Sicurezza, e per l’abbandono di mozziconi sulla sabbia. La sanzione prevista per questo comportamento ammonta a 150 euro.

Oltre alle sanzioni legate al fumo, sono stati eseguiti anche alcuni sequestri di merce nei confronti di venditori abusivi.

L’attività di controllo è finalizzata non solo alla tutela della salute pubblica, ma anche alla salvaguardia dell’ambiente e del decoro delle aree costiere.

I controlli proseguiranno per tutta la stagione estiva, con particolare attenzione ai comportamenti che compromettono la pulizia e la vivibilità del litorale, come l’abbandono di rifiuti o mozziconi di sigaretta.