Un incidente si è verificato poco fa sulla Strada Statale 554 in direzione Cagliari. Una vettura si è ribaltata su un fianco, causando forti rallentamenti alla circolazione. Sul posto stanno operando i vigili del fuoco, impegnati nelle manovre per liberare la carreggiata dal veicolo. Al momento non si segnalano feriti gravi. Si raccomanda la massima cautela agli automobilisti, considerata la presenza dei mezzi di soccorso e il traffico congestionato nella zona.